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Federal Appeals Court Upholds Illinois Ban On 'Assault Weapons'

Federal Appeals Court Upholds Illinois Ban On 'Assault Weapons'

Federal Appeals Court Upholds Illinois Ban On 'Assault Weapons' Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, A federal appeals court on July 9 upheld Illinois’s ban on the sale and possession of “assault weapons” and large capacity magazines, overturning a lower court ruling that had blocked enforcement of the law.

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