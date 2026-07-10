Federal Appeals Court Upholds Illinois Ban On 'Assault Weapons' Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, A federal appeals court on July 9 upheld Illinois’s ban on the sale and possession of “assault weapons” and large capacity magazines, overturning a lower court ruling that had blocked enforcement of the law.
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