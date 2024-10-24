Ситуация в ЖКХ. Куда исчезли 1,2 трлн рублей? Эксперт рассказал о "бурной деятельности"

Член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России весьма неоднозначно высказался о заявлениях министра строительства и ЖКХ Файзуллина о разработке нового законопроекта о введении требований к персоналу и обязывающий Управляющие компании отчитываться перед жильцами.
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