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Ситуация в ЖКХ. Куда исчезли 1,2 трлн рублей? Эксперт рассказал о "бурной деятельности"

Ситуация в ЖКХ. Куда исчезли 1,2 трлн рублей? Эксперт рассказал о "бурной деятельности"

Член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России весьма неоднозначно высказался о заявлениях министра строительства и ЖКХ Файзуллина о разработке нового законопроекта о введении требований к персоналу и обязывающий Управляющие компании отчитываться перед жильцами.

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Комментарии
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Галина Малыхина
ЖКХ это провальная, ненасытная яма...
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