Глава МИД Ирака Хусейн: США извинились за удар по иракской территории

Соединенные Штаты Америки принесли извинения Ираку в связи с ударом по его территории, который был нанесен в начале февраля текущего года в связи с операцией, направленной на ликвидацию целей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также организаций, которые имеют связи с ним.