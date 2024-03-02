Глава МИД Ирака Хусейн: США извинились за удар по иракской территории

Соединенные Штаты Америки принесли извинения Ираку в связи с ударом по его территории, который был нанесен в начале февраля текущего года в связи с операцией, направленной на ликвидацию целей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также организаций, которые имеют связи с ним.
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