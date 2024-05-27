Надо ли озверяться?

Вик Норд

Зачем же так цинично лгать,и оговаривать? И Вы прекрасно знаете,как и хохлы поганые,что МЫ,целенаправленно,НИКОГДА по мирняку не бьём,в отличии от бандеровских паскуд(к коим,я подозреваю,и Вы относитесь),чем они и пользуются,размещая воинские части,и технику среди гражданских объектов,и населения,и что бы плюнуть Вам в харю,я даже не буду вам напоминать про постулат армии США(ваших хозяев) о приемлемых потерях среди населения во время военных действий.И да...,мои взгляды намного отличаются,от принципов ГШ РФ,и для Вас очень хорошо,что Я не в их числе!