Военное время. И, гляжу, некоторые вполне себе ЗА-российски настроенные люди то ли от перенапряжённого нерва, то ли от общей усталости, но прямо жаждут озверений.
Надо ли озверяться?
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Сергей Шилов
(пострадал наш мирный - зарядить по ним без соплей, убить у них тысячу таких же)-не таких же, а таких, которые стреляют.
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18 час.
igor laptev
так ведь так и делается!?
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11 час.
Вик Норд
Зачем же так цинично лгать,и оговаривать? И Вы прекрасно знаете,как и хохлы поганые,что МЫ,целенаправленно,НИКОГДА по мирняку не бьём,в отличии от бандеровских паскуд(к коим,я подозреваю,и Вы относитесь),чем они и пользуются,размещая воинские части,и технику среди гражданских объектов,и населения,и что бы плюнуть Вам в харю,я даже не буду вам напоминать про постулат армии США(ваших хозяев) о приемлемых потерях среди населения во время военных действий.И да...,мои взгляды намного отличаются,от принципов ГШ РФ,и для Вас очень хорошо,что Я не в их числе!
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1 час.
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