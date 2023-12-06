Кирби: США выбирают между поддержкой Украины деньгами или НАТО кровью

Американские власти стоят перед выбором: продолжать финансовую поддержку Киеву сейчас или помогать союзникам по НАТО кровью в будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.