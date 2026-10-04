Йемен начал военную операцию против хуситов по возвращению территорий

Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной операции по возвращению территорий, находящихся под контролем движения «Ансар Аллах».
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