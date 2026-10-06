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Газета.ру

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ACS: химики синтезировали полимер, копирующий живые ткани

ACS: химики синтезировали полимер, копирующий живые ткани

Химики из Шанхайского университета Цзяотун синтезировали гибридный полимерный материал, способный одновременно сохранять прочность и динамично реагировать на внешние воздействия.

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