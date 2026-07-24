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Царьград

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Академик РАН Василий Пархомчук скончался на 81-м году жизни

Академик РАН Василий Пархомчук скончался на 81-м году жизни

Академик РАН, Василий Пархомчук, скончался в Новосибирске в возрасте 80 лет. Он создавал передовые спекрометры для исследований и развивал метод электронного охлаждения частиц, применяемый в медицине и международных проектах.

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