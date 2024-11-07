FA: Трамп может назначить в свою администрацию маргинальных персонажей

Дональд Трамп может назначить руководителями в своей администрации "маргинальных персонажей". Об этом заявил профессор политологии из Дьюкского университета в Северной Каролине Питер Фивер в статье для журнала Foreign Affairs (FA).
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