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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия

Такие занятия не только повышают навыки скоростной стрельбы у военнослужащих, но и способствуют успешному выполнению боевых задач в ближнем бою.

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