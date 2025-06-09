«Такой удар впервые за время СВО, разворотили Днепр, Харьков и Сумы»: Мгновенный ответ Белоусова за атаку на Москву — результаты невероятные: Новости СВО, 09.06.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 9 июня 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 09.
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