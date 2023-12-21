Собянин: В новогодние праздники в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий

Собянин рассказал о новогодней программе в Москве Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Telegram, что около 200 крупных мероприятий пройдет в Москве в новогодние праздники в парках, музеях, библиотеках, театрах и на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество».
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