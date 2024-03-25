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Экс-хавбек «Балтики» Рябокобыленко – игрок «Амкала»

Опорный полузащитник выступал за «Балтику», «Факел» и «Амкар». За всю свою футбольную карьеру Артур Рябокобыленко забил 30 голов и отдал 29 голевых передач.

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