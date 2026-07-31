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ФедералПресс

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Депутаты назвали главную задачу всех партий после заявления Медведева об СВО

Депутаты назвали главную задачу всех партий после заявления Медведева об СВО

МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на этой неделе заявил, что главной задачей всех политических сил в России является сохранение страны.

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