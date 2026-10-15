В Новосибирске до 28 октября сохранится неустойчивая погода с дождями, снегом и ночными заморозками, а 24 и 26 октября станут самыми холодными днями с температурой от -1 до +2 градусов.
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