Каршеринговые электромобили в Нидерландах поделятся энергией с городской электросетью

Оператор сети зарядных станций на возобновляемых источниках энергии и каршеринга электромобилей My Drive Solar вместе с каршеринговым сервисом MyWheels приступили к реализации совместного пилотного проекта по использованию технологии двунаправленной зарядки в городе Утрехт в Нидерландах.
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