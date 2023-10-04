Каршеринговые электромобили в Нидерландах поделятся энергией с городской электросетью

Оператор сети зарядных станций на возобновляемых источниках энергии и каршеринга электромобилей My Drive Solar вместе с каршеринговым сервисом MyWheels приступили к реализации совместного пилотного проекта по использованию технологии двунаправленной зарядки в городе Утрехт в Нидерландах.