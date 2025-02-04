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«ВХ»: США могут начать новый конфликт в Мексике, в небе замечена авиация

Соединенные Штаты Америки могут начать новый военный конфликт. Только для этого они будут использовать не Ближний Восток или Европу, а Мексику В этом регионе уже выпущена американская авиация, что служит предпосылкой к началу военных действий.

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