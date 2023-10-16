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Бюджет да любовь: исследование показало, какую сумму в среднем тратят россияне на свадьбу

Бюджет да любовь: исследование показало, какую сумму в среднем тратят россияне на свадьбу

Бюджет да любовь: исследование показало, какую сумму в среднем тратят россияне на свадьбуРоссияне тратят на организацию свадьбы в среднем 114 тысяч рублей, при этом большая часть средств идет на аренду  ресторана или банкетного зала, а также на свадебные украшения.

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