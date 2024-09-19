Терапевт Каневская: краснокочанная капуста полезна для здоровья мозга

Терапевт Светлана Каневская рассказала о пользе краснокочанной капусты. Об этом сообщает Lenta.ru. По словам Каневской, стоит регулярно включать краснокочанную капусту в свой рацион, так как она богата флавоноидами — мощными антиоксидантами с противовоспалительными и противовирусными свойствами.