Ирек Галявиев дал комментарий после встречи АКМ с «Олимпией»

Главный тренер тульского АКМ Ирек Галявиев дал комментарий после матча с кирово-чепецкой «Олимпией».Главный тренер тульского АКМ Ирек Галявиев дал комментарий после матча с кирово-чепецкой «Олимпией», который прошел накануне, 11 февраля.
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