Игорь Лисин 25 ноября российские информационные агентства сообщили о визите секретаря Совета Безопасности Сергея Шойгу в Кабул.
Россия заходит в Афганистан. На этот раз – грамотно и чётко
Комментарии
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Елена Филиппова
А разве речь о дружбе? Речь о деловых отношениях, это во-первых, ну, и максимальной нейтрализации враждебного настроя, это во-вторых.
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7 час.
Валерий Евстафьев
Выгода, уважаемая Елена Филипповна, должна добываться не любыми средствами и не абы с кем.
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6 час.
Анатолий Зотов
Поток наркотиков из Афганистана увеличился с приходом туда американцев.
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2 час.
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