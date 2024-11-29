Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    Андрей Андреевич Вам не родственник?ОДКБ: Под пули за...
  • Александр Рус
    ебанная власть,лучше сделай достойную пенсию старикам,чем учить этих баранов тупорылыхДожили: мигранты ...
  • demyr150648
    Короче: басни можно слушать долго, но Лафонтен давно помер, а король-то голый!В Алеппо уже вошл...

Россия заходит в Афганистан. На этот раз – грамотно и чётко

Россия заходит в Афганистан. На этот раз – грамотно и чётко

Игорь  Лисин 25 ноября российские информационные агентства сообщили о визите секретаря Совета Безопасности Сергея Шойгу в Кабул.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Филиппова
А разве речь о дружбе? Речь о деловых отношениях, это во-первых, ну, и максимальной нейтрализации враждебного настроя, это во-вторых.
Ответить
7 час.
Валерий Евстафьев
Выгода, уважаемая Елена Филипповна, должна добываться не любыми средствами и не абы с кем.
Ответить
6 час.
Анатолий Зотов
Поток наркотиков из Афганистана  увеличился с приходом туда американцев.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх