Утвержден перечень патогенных биоагентов, за контрабанду которых в России введена уголовная ответственность

В утвержденный список входят 256 наименований опасных вирусов, бактерий, токсинов, грибов и микроорганизмов, включая вирус Денге, ящура, возбудителей губчатых энцефалопатий, яд пауков и генно-модифицированные микроорганизмы.
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