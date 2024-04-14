Эффективное и деликатное очищение кожи | любимые аптечные средства для умывания

Очищение — один из главных этапов ухода, от качества которого напрямую зависит состояние кожи. И важно не только подобрать для этого средства подходящие вашей коже, но и следовать несложным правилам, которые помогут сделать этот этап более деликатным и менее агрессивным.
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