Акцент – на детали. Дизайнеры "Сахаров Парка" о мраморных лобби, маршрутизации и суперуюте

Проект сочетает современные и традиционные решения, стиль и функциональность, комфорт и технологичность Резиденции "Сахаров Парка", которые сейчас возводят в центре Барнаула, станут и визитной карточкой города, и его архитектурной доминантой, и образцом нового уровня комфорта.