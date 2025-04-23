Акцент – на детали. Дизайнеры "Сахаров Парка" о мраморных лобби, маршрутизации и суперуюте

Проект сочетает современные и традиционные решения, стиль и функциональность, комфорт и технологичность Резиденции "Сахаров Парка", которые сейчас возводят в центре Барнаула, станут и визитной карточкой города, и его архитектурной доминантой, и образцом нового уровня комфорта.
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