Меркель втянули в "голый" скандал. Хохот стоит по всей Германии

Надежда

Если будет 600 "погребков", то каждый солдатик успеет нагадить в нескольких, потому как их количество на порядок меньше, чем этих самых бункеров) Просто вымиратам нужно во что бы то ни стало нужно получить деньги от ЕС и неважно, что их высказанная идея выглядит нелепо и даже глупо. После шута-зенарика любой повод уже-грандиозный план!)☺️