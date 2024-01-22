Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Сергей
    Интересный факт. Значит с  носком на члене и  в стрингах по клубам можно бегать, это не нарушает дресс код, а зайти в...Компашку СВошнико...
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Меркель втянули в "голый" скандал. Хохот стоит по всей Германии

Меркель втянули в "голый" скандал. Хохот стоит по всей Германии

Царьград © BARBARA INSINGER /KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS В Гамбурге появилась статуя голой женщины с лицом бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Комментарии
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HotRS
Бункеры с картошкой это маскировка. На самом деле все гораздо серьезнее. Прям у границы прибалты делают хранилища боеприпасов. Может даже хранилища ЯО. https://youtu.be/SKZQmWIw4uc
Картофельная пушка
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2 час.
Надежда
Если будет 600 &quot;погребков&quot;, то каждый солдатик успеет нагадить в нескольких, потому как их количество на порядок меньше, чем этих самых бункеров) Просто вымиратам нужно во что бы то ни стало нужно получить деньги от ЕС и неважно, что их высказанная идея выглядит нелепо и даже глупо. После шута-зенарика любой повод уже-грандиозный план!)☺️
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1 час.
Надежда
Это тетке гельке макрель за мигрантов с востока, которых она зазывала, обещая им и жилье, и работу!
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1 час.

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