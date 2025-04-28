Глеб Никитин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники скорой медицинской помощи, дорогие ветераны службы! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Врачи, фельдшеры, операторы, водители – каждый из вас вносит неоценимый вклад в спасание жизней нижегородцев, сохранение здоровья и благополучия людей.