Бадалян: дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане не определена

Министерство иностранных дел Армении сообщит о возможной дате встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по предложению казахстанской стороны, как только будет достигнута договоренность о ней, дата мероприятия пока не определена.
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