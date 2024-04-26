Бадалян: дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане не определена

Министерство иностранных дел Армении сообщит о возможной дате встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по предложению казахстанской стороны, как только будет достигнута договоренность о ней, дата мероприятия пока не определена.