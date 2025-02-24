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Царьград

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Задержан в Крыму: мужчина сбросил кошку с "Ласточкиного гнезда"

Задержан в Крыму: мужчина сбросил кошку с "Ласточкиного гнезда"

В Крыму задержан мужчина, сбросивший кошку со скалы у замка "Ласточкино гнездо". Задержанный объясняет свои действия тем, что животное вырывалось из его рук.

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