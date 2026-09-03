СССР создавали иностранные агенты

Прислали большой комментарий.Если бы в 1986-ом году кто-то мне сказал, что через пять лет СССР рухнет, тогда я бы посчитал его сумасшедшим.
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