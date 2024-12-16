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Небензя: Никакие схемы заморозки украинского конфликта РФ не устроят

Небензя: Никакие схемы заморозки украинского конфликта РФ не устроят

Глава постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя проинформировал о том, что власти Москвы не согласятся на любые вариации замораживания бушующего на украинской территории противостояния.

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