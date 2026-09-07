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В День перенесения мощей Александра Невского в Петербурге пройдет крестный ход

В День перенесения мощей Александра Невского в Петербурге пройдет крестный ход

В День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, 12 сентября, во всех храмах Санкт-Петербургской митрополии пройдут праздничные богослужения, а по Невскому проспекту пройдет большой крестный ход.

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