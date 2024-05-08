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В Таджикистан возвращаются десятки тысяч голодных мигрантов. В России уже звучат призывы вернуть их обратно

В Таджикистан возвращаются десятки тысяч голодных мигрантов. В России уже звучат призывы вернуть их обратно

Интересная жизнь с Vera Star Буквально на днях МИД Киргизии дало рекомендации своим согражданам, до снятия введенного Москвой режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, без веских на то оснований воздержаться от поездок в Россию, а если такая потребность все же возникнет, то заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в РФ.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Делягина послушать, опять русские во всём виноваты.
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3 час.
Лш
Лариса шумбасова
Не могу понять руководство Таджикистана и им подобных - займитесь налаживанием работы для людей!! Не гоните их куда-то, совсем идиоты что ли!!! Чем и кем руководят -то? Дебильных американцев слушать абсолютно не надо, у них в стране вообще помойка!!!
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3 час.
Марина
пусть мигранты работают в своих родных местах и там работают. ...нечего лезть в Россию. Не резиновая она.
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1 час.

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