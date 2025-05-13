14 мая: какой сегодня день

14 мая в России отмечается День фрилансера. Этот профессиональный праздник отмечают дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса.
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