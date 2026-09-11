112: Верховный суд не рассмотрит жалобу Пичушкина о переводе в другую ИК

Просьбу Александра Пичушкина, известного как Битцевский маньяк, отклонил суд. Об этом сообщает «112».
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