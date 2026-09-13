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На ЗАЭС назвали удары ВСУ по учебному центру атакой на ядерную безопасность

На ЗАЭС назвали удары ВСУ по учебному центру атакой на ядерную безопасность

Удары ВСУ по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС затрагивают один из элементов системы обеспечения ядерной безопасности, заявили на станции.

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