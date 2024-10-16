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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Д’Анджело Расселл отпраздновал 3-очковый через Стефа Карри танцем шимми. Лидер «Уорриорз» ответил аналогичным образом

Разыгрывающий «Лейкерс» отпраздновал дальнее попадание с сопротивлением лидера «Уорриорз» движением шимми.

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