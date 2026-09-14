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Пятый канал

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Директор Ларисы Долиной назвал причину отмены юбилейного концерта певицы

Директор Ларисы Долиной назвал причину отмены юбилейного концерта певицы

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен был состояться 15 ноября в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, отменен.

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