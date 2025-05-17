Заноза
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Заноза

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«Приехали, поработали — спасибо и до свидания» — в Думу внесут новый закон

«Приехали, поработали — спасибо и до свидания» — в Думу внесут новый закон

  Ну вот и допрыгались наши «незаменимые специалисты»: сколько ни старались эту тему обходить стороной, но она всё равно уверенно выходит на ведущее место в заявлениях политиков всех уровней.

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Комментарии
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Скиф Туран
Законодательную инициативу С. Аксёнова, как всегда в в ГД, &quot;замылят&quot; или выхолостят. Наша Дума, на пятьдесят процентов состоит из западных агентов, избранных по партийным спискам.
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14 час.
Н
Наталия
А кто Собянину плитку перекладывать будет?!
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11 час.
М
ММ
Любой чиновник при приеме на работу  должен фиксировать свой доход и доход всей родни. Если в процессе функционирования чиновника доход резко вырос, то автоматически должна работать презумпция виновности чиновника с конфискацией всех излишков денег+ штраф. Единственно, чиновник должен иметь право доказать легальность доходов, если таковое имеет место быть.
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6 час.
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