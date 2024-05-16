Вышел геймплейный трейлер F1 Manager 2024 с новыми механиками. Релиз игры состоится 23 июля

В ролике продемонстрировали улучшенную графику и обновленный искусственный интеллект. Также в F1 Manager 2024 будет система технических неисправностей, приводящая к внезапным поломкам в гонке; Игроку предстоит следить за настроением гонщиков, чтобы они показывали лучшие результаты.