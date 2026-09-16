Сказка: звёздный котёнок

Ночь, когда упала звезда На краю большого леса стояла маленькая деревня Лунные Ключи. Днём она казалась самой обычной: деревянные дома, резные ставни, огороды с морковью и капустой, колодец на площади и старая мельница у реки.
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