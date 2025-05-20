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Помним и чтим.

Помним и чтим.

Учащиеся кружков ´Цветочные фантазии´ и ´Медуничка´ (педагоги Кричко З.И. и Уткина И.В.) изготовили гирлянду сплетенную в виде цепи из живых цветов, ветвей, стеблей с листьями и георгиевской ленты, которая символизирует подвиг советского солдата и напоминает о Великой победе над фашизмом.

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