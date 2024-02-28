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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш

"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш

Сначала вот вам такая история от одного известного блогера, бывшего украинца, но уже как 10 лет переехавшего в Крым, где он работает преподавателям в ВУЗе: "По заявлениям российских чиновников в РФ из Украины переехали почти 2 млн.

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ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз... Не верьте хохлам!
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