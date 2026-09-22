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ФедералПресс

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Юрист рассказала, как будут наказывать за травлю «разведенок с прицепом»

Юрист рассказала, как будут наказывать за травлю «разведенок с прицепом»

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. Инициатива по защите одиноких родителей от травли в интернете не предполагает лишения свободы даже в самых серьезных случаях – а первым наказанием для нарушителя станет административный штраф.

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