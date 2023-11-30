ВС России применили акустический комплекс против ВСУ на Херсонском направлении

Русские военные сообщают о большом потоке пленных в результате применения акустического комплекса.Русские военнослужащие применили новую специальную акустическую систему “Языковед” во время боевых действий на Херсонском направлении.
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