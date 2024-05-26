В Челябинске случилась массовая драка с участием экс-бойцов ЧВК «Вагнер»

В Челябинске произошел инцидент, связанный с бывшими бойцами частной военной компании “Вагнер”. По информации из Telegram-канала Baza, во время прогулки девушки с нынешним возлюбленным, по дороге возник конфликт с бывшим парнем девушки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии