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В Челябинске случилась массовая драка с участием экс-бойцов ЧВК «Вагнер»

В Челябинске произошел инцидент, связанный с бывшими бойцами частной военной компании “Вагнер”. По информации из Telegram-канала Baza, во время прогулки девушки с нынешним возлюбленным, по дороге возник конфликт с бывшим парнем девушки.

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