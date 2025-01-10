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Times: британских спецназовцев уличили в массовых убийствах в других странах

Times: британских спецназовцев уличили в массовых убийствах в других странах

Британский спецназ в Афганистане чинил внесудебные расправы © Getty Images / John Moore Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Солдат британского спецназа обвиняют в том, что они убивали в Афганистане и Сирии местных жителей по одному лишь подозрению в причастности к терроризму, пишет The Times.

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