WP: сотрудники «Голоса Америки» подали иск против администрации Трампа

Сотрудники радиостанции «Голос Америки»* обвинили администрацию американского президента Дональда Трампа в якобы незаконном закрытии этого СМИ и подали соответствующий иск в суд, написала газета The Washington Post (WP).
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