Спрос на пляжный отдых за рубежом в июне вырос на 80%

Российский туристический поток за рубеж увеличился на 80%. Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok проанализировали бронирования россиян с датами заезда в июне и определили, где они предпочитают провести лето.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии