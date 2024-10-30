Мнение: Родри - не просто лучший футболист, а правильная ролевая модель для подрастающего поколения 

При прочих равных, в этот раз журналисты правильно поступили, выбрав не просто лучшего футболиста, а правильную ролевую модель для подрастающего поколения, вместо звезд другого типа - капризных, обидчивых, эпатажных.
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