Лапорта заявил, что зимой «Барса» подпишет до 3 новичков. Для этого нужно кого-то продать

«Барселона» готовится к зимнему трансферному окну. Во время ужина с представителями объединения болельщиков «Барсы» в Галисии президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сообщил, что зимой клуб осуществит до трех трансферов на вход, утверждает TV3.
«Барселона» готовится к зимнему трансферному окну. Во время ужина с представителями объединения болельщиков «Барсы» в Галисии президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сообщил, что зимой клуб осуществит до трех трансферов на вход, утверждает TV3.
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