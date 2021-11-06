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Лапорта заявил, что зимой «Барса» подпишет до 3 новичков. Для этого нужно кого-то продать

«Барселона» готовится к зимнему трансферному окну. Во время ужина с представителями объединения болельщиков «Барсы» в Галисии президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сообщил, что зимой клуб осуществит до трех трансферов на вход, утверждает TV3.

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